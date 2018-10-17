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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05167

Прокурор не пришел на суд о взятке экс-начальнику пенитенциарной службы Сумщины

Неявка прокурора по делу о вымогательстве взятки экс-начальником пенитенциарной службы затягивает рассмотрение апелляционного производства.

Прокурор прокуратуры Киевской области в четвертый раз не явился в судебное заседание, а поэтому Апелляционному суду Сумской области в очередной раз пришлось отложить слушание дела о вымогательстве и получении неправомерной выгоды экс-начальником управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области. О причинах неявки прокурора в судебное заседание апелляционному суду сообщения не поступали, а о дате и времени рассмотрения дела сторону обвинения было надлежащим образом уведомлено.

Отметим, что рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции происходит по апелляционной жалобе стороны обвинения. Прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему начальнику пенитенциарной службы в Сумской области, который был обвинен в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 УК Украины. Правоохранительные органы инкриминируют лицу пять эпизодов получения неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального закона, которые делают невозможным рассмотрение дела без участия стороны обвинения, апелляционный суд назначил следующее судебное слушание на 9 января 2018 года на 13 час. 00 мин.

Право Апелляционный суд Сумской области Взятка Пенитенциарная служба

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