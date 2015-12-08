В суд не явились обвиняемые и потерпевшие по делу о разгоне Сумского майдана

Это произошло в связи с неявкой обвиняемых, потерпевших, гражданского истца, гражданского ответчика. В судебное заседание явился прокурор Генеральной прокуратуры Украины, один обвиняемый и один пострадавший, сообщает пресс-служба Белопольского районного суда.
Для информации: санкция ч. 2 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.
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