На Сумщине полиция разыскивает расстрелявших авто сотрудника охранной фирмы Полиция ищет злоумышленников, которые совершили нападение с применением огнестрельного оружия, и рассчитывает на помощь граждан.

Напомним 23 октября, около 18:30, возле г. Ромны, неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия легковушку и ранили 42-летнего водителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15, ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), в рамках которого работники полиции разыскивают злоумышленников. И обращаются с просьбой ко всем гражданам, кто мог быть свидетелем нападения; или кто в период времени с 17:00 до 19:00 проезжал своими авто по трассе Сумы-Ромны мимо поворот на село Герасимовка, и чьи видеорегистраторы зафиксировали это событие; имеет любую информацию, которая поможет следствию выяснить мотивы, обстоятельства нападения и личности злоумышленников, сообщить об этом по телефонам: (066) 151-67-17, (097) 659-08-85, или «102». Анонимность, конфиденциальность и вознаграждение гарантируются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.