Суд избрал меру пресечения учительнице, из-за которой в Беларуси погиб 12-летний сумчанин

Сегодня, 24 октября, следственным судьей применена мера пресечения в виде личного обязательства сроком до 22 декабря 2018 года учительнице, подозреваемой в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Женщина организовывала поездку детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик.
Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины).
Также на подозреваемую А. положено следующие обязанности:
- уведомлять следователя, прокурора или суд, в зависимости от стадии уголовного производства, об изменении своего места жительства и / или работы;
- прибывать к следователю, прокурору или в суд, в зависимости от стадии уголовного производства по каждому требованию;
- не отлучаться за пределы пгт Великая Писаревка Сумской области без разрешения следователя, прокурора или суда, в зависимости от стадии уголовного производства;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой(ие) документ(ы), которые дают подозреваемой право на выезд за пределы Украины;
- воздержаться от общения по поводу обстоятельств, которые исследуются в данном уголовном производстве.
По мнению суда, прокурором доказано наличие обоснованного подозрения гражданки А. в совершении инкриминируемого уголовного преступления, что подтверждается предоставленными суду материалами уголовного производства. Следовательно, применение меры пресечения подозреваемой в такой ситуации является необходимой мерой, целью которой является предотвращение рисков, доказанных прокурором.
Однако, рассматривая ходатайство, судом учтено, что подозреваемая имеет постоянное место работы и жительства (где характеризуется положительно), замужем, не судима, то есть имеет прочные социальные связи и положительную репутацию.
Кроме того, после этого ДТП женщина неоднократно находилась в зарубежных поездках, при этом намерения уклониться от следствия не проявляла. Данный факт не отрицал и прокурор в судебном заседании.
Постановление может быть обжаловано а апелляционном порядке.
На Сумщине в ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозревается организатор поездки детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик....
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