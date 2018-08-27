Суд избрал меру пресечения учительнице, из-за которой в Беларуси погиб 12-летний сумчанин Заречным районным судом г. Сумы избрана мера пресечения учительнице, которую подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при организации поездки детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик.

Сегодня, 24 октября, следственным судьей применена мера пресечения в виде личного обязательства сроком до 22 декабря 2018 года учительнице, подозреваемой в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Женщина организовывала поездку детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик.

Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Также на подозреваемую А. положено следующие обязанности:

- уведомлять следователя, прокурора или суд, в зависимости от стадии уголовного производства, об изменении своего места жительства и / или работы;

- прибывать к следователю, прокурору или в суд, в зависимости от стадии уголовного производства по каждому требованию;

- не отлучаться за пределы пгт Великая Писаревка Сумской области без разрешения следователя, прокурора или суда, в зависимости от стадии уголовного производства;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт (и) или другой(ие) документ(ы), которые дают подозреваемой право на выезд за пределы Украины;

- воздержаться от общения по поводу обстоятельств, которые исследуются в данном уголовном производстве.

По мнению суда, прокурором доказано наличие обоснованного подозрения гражданки А. в совершении инкриминируемого уголовного преступления, что подтверждается предоставленными суду материалами уголовного производства. Следовательно, применение меры пресечения подозреваемой в такой ситуации является необходимой мерой, целью которой является предотвращение рисков, доказанных прокурором.

Однако, рассматривая ходатайство, судом учтено, что подозреваемая имеет постоянное место работы и жительства (где характеризуется положительно), замужем, не судима, то есть имеет прочные социальные связи и положительную репутацию.

Кроме того, после этого ДТП женщина неоднократно находилась в зарубежных поездках, при этом намерения уклониться от следствия не проявляла. Данный факт не отрицал и прокурор в судебном заседании.

Постановление может быть обжаловано а апелляционном порядке.