На Сумщине трактор переехал работника сельхозпредприятия

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 12 октября в 21.00 с охранником полей сельскохозяйственного предприятия. Работниками предприятия на поле в Кролевецком районе выполнялись работы по уборке урожая кукурузы. Трактором МТЗ-82 буксировались лафеты для жаток. Во время того, как охранник приступил к сцеплению лафета с трактором, произошел наезд на него этим трактором. Работник получил перелом таза. На следующий день, 13 октября, 68-летний мужчина скончался в больнице. Следует отметить, что погибший выполнял работы по охране полей предприятия на условиях гражданско-правового договора.
Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе проведения специального расследования, сообщает сайт ведомства.
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