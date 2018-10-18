Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1695

Житель Сумщины потерял 11 тысяч, выиграв виртуальное авто

Именно такую сумму заплатил аферисту 36-летний житель Середина-Буды, который решил принять участие в акции и выиграть автомобиль.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от жителя Середина-Буды. Мужчина рассказал, что на мобильный его жены пришло смс о выигранном автомобиле, а когда они решили его получить, наткнулись на злоумышленника, который обманул их на 11 000 гривен.

«Схема по которой действовал аферист не нова, но действенна, - комментирует Сергей Титенко, временного исполняющий обязанности начальника Середина-Будского отделения полиции. - В этом случае злоумышленник отправил смс-сообщение с текстом: «Поздравляем, вы выиграли автомобиль» с указанием контактов, по которым можно связаться с организатором акции, и ссылка на соответствующий сайт, где можно получить больше информации и убедиться в правдивости данного месседжа. После чего заявителю сообщили, что он может стать владельцем новенького автомобиля «HYUNDAI Accent» при условии уплаты налога, а именно 1% денежных средств от стоимости автомобиля, а это 4400 гривен и денежные средства в сумме 6600 гривен, чтобы зарегистрировать вышеуказанную машину. Мужчина согласился и немедля перечислил указанные средства через терминал. Когда же он позвонил снова, номера перестали отвечать, связь была оборвана».

По данному факту работники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество» и предостерегают других граждан от участия в сомнительных акциях и необдуманных шагов. Ни в коем случае не перечисляйте деньги, несмотря на вполне «убедительные» аргументы. Будьте бдительны и осторожны, ведь общение с разными «акционными» организаторами может стоить потери своих сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Середина-Буда

По тематике

Вчера 13:09

Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи

Звонок из банка об увеличении кредитного лимита оказался мошеннической ловушкой....

Вчера 10:54

Псевдобанкир обманул ахтырчанку на 8 тысяч

Жертвой злоумышленника стала жительница Ахтырского района, которой мошенник «помог» разблокировать банковскую карточку и обогатился за ее счет на восемь тысяч...

23.10.2018 12:45

Пункт пропуска на Сумщине меняет режим работы

Сумской пограничный отряд информирует об изменении режима работы местного пункта пропуска «Середина-Буда»...

19.10.2018 12:39

В Шостке жителя Черниговщины «кинули» на 24 тысячи

Поводом приезда в Шостки для 36-летнего мужчины стала покупка подержанного автомобиля, объявление о продаже которого он нашел в Интернете....

18.10.2018 16:22

Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная...

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
23.10.2018 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
С 1 ноября на Сумщине запрещается ловить рыбу в зимовальных ямах
Сегодня 09:44
Житель Сумщины потерял 11 тысяч, выиграв виртуальное авто
Сегодня 09:16
На Сумщине трактор переехал работника сельхозпредприятия
Сегодня 08:37
У Ромнах відзначать 100-річчя пам’ятника Шевченку
Сегодня 08:09
В Сумах авто врезалось в дерево
Вчера 21:32
На Сумщине определился чемпион области по футболу
Вчера 17:54
Суд избрал меру пресечения учительнице, из-за которой в Беларуси погиб 12-летний сумчанин
Вчера 17:36
На Сумщине полиция разыскивает расстрелявших авто сотрудника охранной фирмы
Вчера 17:26
В суд не явились обвиняемые и потерпевшие по делу о разгоне Сумского майдана
Вчера 17:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.