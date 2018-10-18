Житель Сумщины потерял 11 тысяч, выиграв виртуальное авто Именно такую сумму заплатил аферисту 36-летний житель Середина-Буды, который решил принять участие в акции и выиграть автомобиль.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от жителя Середина-Буды. Мужчина рассказал, что на мобильный его жены пришло смс о выигранном автомобиле, а когда они решили его получить, наткнулись на злоумышленника, который обманул их на 11 000 гривен.

«Схема по которой действовал аферист не нова, но действенна, - комментирует Сергей Титенко, временного исполняющий обязанности начальника Середина-Будского отделения полиции. - В этом случае злоумышленник отправил смс-сообщение с текстом: «Поздравляем, вы выиграли автомобиль» с указанием контактов, по которым можно связаться с организатором акции, и ссылка на соответствующий сайт, где можно получить больше информации и убедиться в правдивости данного месседжа. После чего заявителю сообщили, что он может стать владельцем новенького автомобиля «HYUNDAI Accent» при условии уплаты налога, а именно 1% денежных средств от стоимости автомобиля, а это 4400 гривен и денежные средства в сумме 6600 гривен, чтобы зарегистрировать вышеуказанную машину. Мужчина согласился и немедля перечислил указанные средства через терминал. Когда же он позвонил снова, номера перестали отвечать, связь была оборвана».

По данному факту работники полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество» и предостерегают других граждан от участия в сомнительных акциях и необдуманных шагов. Ни в коем случае не перечисляйте деньги, несмотря на вполне «убедительные» аргументы. Будьте бдительны и осторожны, ведь общение с разными «акционными» организаторами может стоить потери своих сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.