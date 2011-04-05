С 1 ноября на Сумщине запрещается ловить рыбу в зимовальных ямах

Это предусмотрено Законом Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».
Госрыбагентство призывает всех рыбаков-любителей, рыболовов-спортсменов и рыболовов-промысловиков соблюдать запрет на вылов водных биоресурсов на зимовальных ямах. В случае выявления нарушений лица будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.
Зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. При снижении температуры в водоемах ниже 8 градусов начинается зимняя миграция в места зимовки. У рыбы резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляется интенсивность роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. Для сохранения рыбных ресурсов в соответствии с Правилами рыболовства в зимний период, Управлением Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области вводится запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах.
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