С 1 ноября на Сумщине запрещается ловить рыбу в зимовальных ямах С 1 ноября до весенне-летнего запрета на зимовальных ямах запрещается любительское, спортивное и промышленное рыболовство в 21 области Украины, в том числе и в Сумской области.

Это предусмотрено Законом Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов».

Госрыбагентство призывает всех рыбаков-любителей, рыболовов-спортсменов и рыболовов-промысловиков соблюдать запрет на вылов водных биоресурсов на зимовальных ямах. В случае выявления нарушений лица будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.

Зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. При снижении температуры в водоемах ниже 8 градусов начинается зимняя миграция в места зимовки. У рыбы резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляется интенсивность роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. Для сохранения рыбных ресурсов в соответствии с Правилами рыболовства в зимний период, Управлением Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области вводится запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах.