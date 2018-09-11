Главу Глуховской РГА наградили медалью

За разумную инициативу, добросовестное выполнение своих гражданских обязанностей и за содействие в развитии Вооруженных Сил Украины, проявленные во время проведения учебных сборов со 117-й бригадой территориальной обороны, главу Глуховской райгосадминистрации Викторию Сокол наградили знаком отличия командующего войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - медалью «За безупречную службу».
Медаль главе райгосадминистрации вручил заместитель командующего войсками по территориальной обороне оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Нестеренко.
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