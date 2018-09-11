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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19261

Главу Глуховской РГА наградили медалью

Викторию Сокол отметили медалью «За безупречную службу».

За разумную инициативу, добросовестное выполнение своих гражданских обязанностей и за содействие в развитии Вооруженных Сил Украины, проявленные во время проведения учебных сборов со 117-й бригадой территориальной обороны, главу Глуховской райгосадминистрации Викторию Сокол наградили знаком отличия командующего войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - медалью «За безупречную службу».

Медаль главе райгосадминистрации вручил заместитель командующего войсками по территориальной обороне оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Нестеренко.

Общество Виктория Сокол Глуховский район Награда

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