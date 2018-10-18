В Сумах авто врезалось в дерево

ДТП произошло около 21.00 сегодня, 24 октября. В результате аварии водитель получила ушиб мягких тканей теменной части головы и ссадины, пишет Sumy.Today.
Сейчас на месте аварии работают патрульные и скорая.
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