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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:321528

В Сумах авто врезалось в дерево

Женщина не справилась с управлением и врезалась на своей машине в дерево.

ДТП произошло около 21.00 сегодня, 24 октября. В результате аварии водитель получила ушиб мягких тканей теменной части головы и ссадины, пишет Sumy.Today.

Сейчас на месте аварии работают патрульные и скорая.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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