В Шостке мать по пьяни зарезала собственную дочь По подозрению в убийстве собственной дочери задержана ее мать.

Шосткинской местной прокуратурой 62-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве собственной 28-летней дочери.

Событие произошло 23 октября 2018 в г. Шостка. Уже с утра женщина вместе со своей дочерью и ее сожителем начали употреблять спиртные напитки. Застолье продолжалось весь день. Около 20.30 между матерью и дочерью, которые уже были изрядно подогреты алкоголем, началась ссора, которая закончилась тем, что старшая несколько раз ударила ножом младшую. От полученных травм 28-летняя женщина умерла.

Как сообщил прокурор Шосткинского местной прокуратуры Александр Гладушко, в настоящее время мать задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, 24 октября ей вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.