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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58188

Молдованин пытался подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка» гражданин Молдовы предлагал пограничникам взятку.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2350 российских рублей РФ, которые вложил в паспортный документ.

В отношении 22-летнего иностранца принято решение об отказе в пересечении государственной границы Украины. Кроме этого, объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, занимаются работники Национальной полиции, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники

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