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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10314

Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

Сумський прикордонний загін запрошує громадян на віськову службу за контрактом до лав Державної прикордонної служби України на посади рядового та сержантського складу.

Кандидати повинні мати вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, при цьому не мати обмежень по здоров’ю.

Військовослужбовці будуть проходити службу в підрозділах охорони кордону в межах Сумської області, в тому числі й підрозділах, розташованих безпосередньо в м. Суми та м. Шостка.

Держава гарантує військовослужбовцям за контрактом:

достойне та своєчасне грошове забезпечення;

кар’єрне зростання, проходження необхідної підготовка у відомчих навчальних центрах;

можливість вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

визначений чинним законодавством соціальний пакет для військовослужбовців, пільги для них та членів їх сімей.

З вимогами до кандидатів та з інших питань, які стосуються призову та порядку проходження служби, громадяни можуть звернутися безпосередньо до Сумського прикордонного загону: м. Суми, провулок Громадянський, 6, тел. (0542) 67-13-70 або до Окремого регіонального центру комплектування в Сумській області за телефонами: 067-540-73-53, 066-085-88-69.

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