Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом Сумський прикордонний загін запрошує громадян на віськову службу за контрактом до лав Державної прикордонної служби України на посади рядового та сержантського складу.

Кандидати повинні мати вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, при цьому не мати обмежень по здоров’ю.

Військовослужбовці будуть проходити службу в підрозділах охорони кордону в межах Сумської області, в тому числі й підрозділах, розташованих безпосередньо в м. Суми та м. Шостка.

Держава гарантує військовослужбовцям за контрактом:

достойне та своєчасне грошове забезпечення;

кар’єрне зростання, проходження необхідної підготовка у відомчих навчальних центрах;

можливість вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

визначений чинним законодавством соціальний пакет для військовослужбовців, пільги для них та членів їх сімей.

З вимогами до кандидатів та з інших питань, які стосуються призову та порядку проходження служби, громадяни можуть звернутися безпосередньо до Сумського прикордонного загону: м. Суми, провулок Громадянський, 6, тел. (0542) 67-13-70 або до Окремого регіонального центру комплектування в Сумській області за телефонами: 067-540-73-53, 066-085-88-69.