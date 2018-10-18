Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом

Кандидати повинні мати вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, при цьому не мати обмежень по здоров’ю.
Військовослужбовці будуть проходити службу в підрозділах охорони кордону в межах Сумської області, в тому числі й підрозділах, розташованих безпосередньо в м. Суми та м. Шостка.
Держава гарантує військовослужбовцям за контрактом:
достойне та своєчасне грошове забезпечення;
кар’єрне зростання, проходження необхідної підготовка у відомчих навчальних центрах;
можливість вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
визначений чинним законодавством соціальний пакет для військовослужбовців, пільги для них та членів їх сімей.
З вимогами до кандидатів та з інших питань, які стосуються призову та порядку проходження служби, громадяни можуть звернутися безпосередньо до Сумського прикордонного загону: м. Суми, провулок Громадянський, 6, тел. (0542) 67-13-70 або до Окремого регіонального центру комплектування в Сумській області за телефонами: 067-540-73-53, 066-085-88-69.
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