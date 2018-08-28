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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46403

На Сумщину едет патриарх

Сумское епархиальное управление УПЦ КП приглашает на освящение храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в г. Бурынь Сумской области.

Освящение будет проводить Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет 27 октября 2018 в 10.00.

Сумская епархия УПЦ КП приглашает всех желающих принять участие в богослужениях и получить благословение от Святейшего Патриарха Филарета.

Общество Бурынь Филарет

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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