На Сумщину едет патриарх

Освящение будет проводить Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет 27 октября 2018 в 10.00.
Сумская епархия УПЦ КП приглашает всех желающих принять участие в богослужениях и получить благословение от Святейшего Патриарха Филарета.
Во вторник, 16 октября, в общеобразовательной школе №9 города Конотопа Сумской области состоялось общее собрание учащихся старших классов, чтобы почтить...
Нигде не работающий 28-летний мужчина украл оставленные без присмотра два велосипеда бурынчанок....
Работники полиции застали одного из жителей Бурыни на рубеже дверей в магазин - мужчина пытался топором сбить решетку, чтобы добраться...
За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Бурынским элеватором Госэкоинспекцией в Сумской области рассчитан ущерб в размере 3 879,580...
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 70-летней женщины, под колесами авто которого погиб ребенок....