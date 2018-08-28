На Сумщину едет патриарх Сумское епархиальное управление УПЦ КП приглашает на освящение храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в г. Бурынь Сумской области.

Освящение будет проводить Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет 27 октября 2018 в 10.00. Сумская епархия УПЦ КП приглашает всех желающих принять участие в богослужениях и получить благословение от Святейшего Патриарха Филарета.