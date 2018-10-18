В Шостке спасатели оказали помощь пожилой женщине Сегодня, 25 октября, в 5:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице 6-й Гвардейской Дивизии в г. Шостка.

По предварительным данным, в квартире находилась пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. На место происшествия прибыло отделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью шанцевого инструмента открыли дверь, и передали женщину медикам.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.