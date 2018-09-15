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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на Кубке скифов

20 октября в Херсоне проходил традиционный турнир по дзюдо «Кубок скифов».

В нем приняли участие более 500 спортсменов 2005-2011 г.р. Среди них были и сумчане.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 35 кг завоевал Богдан Заець (2010 г.р.), бронзовые на счету: Артура Дежурного (38 кг, 2009), Кирилла Надольного (21 кг, 2010) и Дмитрия Пасько (+35 кг, 2010).

Спорт Дзюдо

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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