Сумчане отличились на Кубке скифов 20 октября в Херсоне проходил традиционный турнир по дзюдо «Кубок скифов».

В нем приняли участие более 500 спортсменов 2005-2011 г.р. Среди них были и сумчане.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 35 кг завоевал Богдан Заець (2010 г.р.), бронзовые на счету: Артура Дежурного (38 кг, 2009), Кирилла Надольного (21 кг, 2010) и Дмитрия Пасько (+35 кг, 2010).