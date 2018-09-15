Сумчане отличились на Кубке скифов

В нем приняли участие более 500 спортсменов 2005-2011 г.р. Среди них были и сумчане.
Серебряную медаль в весовой категории свыше 35 кг завоевал Богдан Заець (2010 г.р.), бронзовые на счету: Артура Дежурного (38 кг, 2009), Кирилла Надольного (21 кг, 2010) и Дмитрия Пасько (+35 кг, 2010).
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