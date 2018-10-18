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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34532

Сумские копы задержали нервного наркомана

Патрульные обнаружили у сумчанина пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Ночью, патрулируя улицу Даниила Галицкого, экипаж патрульных заметил гражданина, который изменил направление движения, увидев патрульный автомобиль, который двигался позади.

Полицейские остановились и решили поговорить с мужчиной. Во время общения тот нервничал, суетился и старался как можно быстрее уйти. Инспекторы решили провести в отношении него поверхностную проверку, во время которой обнаружили у него большой полиэтиленовый пакет с растительным веществом, похожим на каннабис. Вес данного вещества была около 20 граммов.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

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