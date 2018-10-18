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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58323

На Сумщине поймали вымогателей

Работники Следственного управления ГУНП Сумской области вручили подозрение организатору преступной группировки и одному из его сообщников, которые подозревается в вымогательстве денег.

Напомним, в Ахтырке группа лиц с криминальным опытом, среди которых - так называемый «смотрящий» города Ахтырка, завладели автомобилем одного из местных жителей. Злоумышленники за возвращение легковушки требовали откуп в сумме 1500 долларов США. Тогда, 12 июля, во время получения денег они были задержаны детективами следственного управления полиции, СБУ и прокуратуры.

«В ходе расследования этого дела сотрудники полиции установили, что преступная группировка действовала с начала 2018 года по четко распределенным ролям и обязанностям между всеми участниками, с соблюдением необходимых средств конспирации и с последующим распределением средств, полученных от преступной деятельности, - комментирует Олег Григоров , заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Однако благодаря слаженным и совместным действиям правоохранителей, двух злоумышленников тогда задержали с поличным при получении от потерпевшего денежных средств».

Сегодня этим лицам работники Следственного управления ГУНП сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 УК Украины «Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества», ч .3 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Согласно действующему законодательству им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Ахтырка Вымогательство

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