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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37614

В Сумах воняет газом из-за работ на магистральном газопроводе

Сегодня, 25 октября, около 13.00 по городу распространился резкий запах газа.

Особенно запах газа ощущается от Белопольского шоссе, на ул. Ильинской и до Соборной. Пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина утверждает, что их предприятие к этому не имеет отношения, пишет Sumy.Today.

По предварительной информации, запах газа появился из-за работ на магистральном распределителе на ул. Белопольское шоссе, которым ведает Сумское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Связаться с ними пока не удалось.

Общество Газ

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