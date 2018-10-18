Львовский мусор, конопля и Саакашвили: СМИ назвали, чем запомнился Терещенко За три года на посту мэра Глухова Мишель Терещенко только ухудшил состояние города, ввел цензуру и полностью развалил местную архитектуру.

Об этом пишут журналисты сайта «Обозреватель» в статье.

Как пишет издание, Мишеля Терещенко выбрали мэром Глухова ровно три года назад.

«В 2015 никто и подумать не мог, что мэр-француз с известной фамилией не просто убежит с такого высокого поста, а и полностью развалит местную инфраструктуру, не сможет почти год принять бюджет города, введет цензуру и будет воевать только за свои премии», - говориться в статье.

Журналисты уверяют, что жителям Глухова пришлось не раз «краснеть» за своего мэра.

«Он был в списке наибольших разочарований страны, прославился громкой свадьбой с киевской активисткой, поддержкой Михо Саакашвили, обещаниям лечить украинцев коноплей и привлечением к ответственности за коррупцию. Но через три года он не просто с треском покидает пост – он заявляет о том, что идет в президенты», - пишет издание.

Среди самых ярких событий в истории мэрства Терещенко по мнению журналистов – введение цензуры.

«В первый дни после избрания мэр Терещенко взялся за СМИ, которые отказались писать о нем хвалебные оды. Он со своей командой штурмовал редакцию местной газеты «Народная трибуна». Новоиспеченный городской глава сам призывал рубить двери редакции. В этот же день все СМИ облетело фото, на котором Терещенко душит своими руками охранника в помещении газеты», - пишут журналисты.

В статье также говориться, что из-за дружбы с Михаилом Саакашвили Терещенко часто отсутствовал на рабочем месте.

«Мэр Глухова практически перестал появляться на рабочем месте. Местные жители жаловались, что вместо него работает секретарь, а мэр, за которого они голосовали, месяцами отсутсвует в городе. В это же время Терещенко активно появлялся с женой и собакой в палаточном городке Саакашвили. Уже тогда стало очевидно, что он не планирует заниматься городом», - отмечают авторы статьи.

Мэр Глухова запомнился также решением оборудовать в городе центр конопли и приемом львовского мусора, что негативно сказалось на его рейтинге.

"Мишеля Терещенко три года назад на выборах поддержали больше половины местных жителей. Но его работа за это время показала: даже такую высокую поддержку можно полностью помножить «на ноль»», - пишет издание.

Как известно, Мишель Терещенко был избран мэром три года назад. Но он не планирует работать на этом посту до конца каденции – несколько недель назад заявил, что покидает Глухов и примет участие в президентской гонке.