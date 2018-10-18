Лента

admin
admin
Сегодня 13:37229

Львовский мусор, конопля и Саакашвили: СМИ назвали, чем запомнился Терещенко

За три года на посту мэра Глухова Мишель Терещенко только ухудшил состояние города, ввел цензуру и полностью развалил местную архитектуру.

Об этом пишут журналисты сайта «Обозреватель» в статье. 

Как пишет издание, Мишеля Терещенко выбрали мэром Глухова ровно три года назад.

«В 2015 никто и подумать не мог, что мэр-француз с известной фамилией не просто убежит с такого высокого поста, а и полностью развалит местную инфраструктуру, не сможет почти год принять бюджет города, введет цензуру и будет воевать только за свои премии», - говориться в статье.

Журналисты уверяют, что жителям Глухова пришлось не раз «краснеть» за своего мэра.

«Он был в списке наибольших разочарований страны, прославился громкой свадьбой с киевской активисткой, поддержкой Михо Саакашвили, обещаниям лечить украинцев коноплей и привлечением к ответственности за коррупцию. Но через три года он не просто с треском покидает пост – он заявляет о том, что идет в президенты», - пишет издание.

Среди самых ярких событий в истории мэрства Терещенко по мнению журналистов – введение цензуры. 

«В первый дни после избрания мэр Терещенко взялся за СМИ, которые отказались писать о нем хвалебные оды. Он со своей командой штурмовал редакцию местной газеты «Народная трибуна». Новоиспеченный городской глава сам призывал рубить двери редакции. В этот же день все СМИ облетело фото, на котором Терещенко душит своими руками охранника в помещении газеты», - пишут журналисты.

В статье также говориться, что из-за дружбы с Михаилом Саакашвили Терещенко часто отсутствовал на рабочем месте.

«Мэр Глухова практически перестал появляться на рабочем месте. Местные жители жаловались, что вместо него работает секретарь, а мэр, за которого они голосовали, месяцами отсутсвует в городе. В это же время Терещенко активно появлялся с женой и собакой в палаточном городке Саакашвили. Уже тогда стало очевидно, что он не планирует заниматься городом», - отмечают авторы статьи.

Мэр Глухова запомнился также решением оборудовать в городе центр конопли и приемом львовского мусора, что негативно сказалось на его рейтинге.

"Мишеля Терещенко три года назад на выборах поддержали больше половины местных жителей. Но его работа за это время показала: даже такую высокую поддержку можно полностью помножить «на ноль»», - пишет издание.

Как известно, Мишель Терещенко был избран мэром три года назад. Но он не планирует работать на этом посту до конца каденции – несколько недель назад заявил, что покидает Глухов и примет участие в президентской гонке. 

Политика
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.