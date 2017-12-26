Сумской судье объявили строгий выговор из-за дела Чмыря По жалобе прокуратуры Сумской области судье Заречного районного суда г. Сумы объявили строгий выговор.

В августе 2017 года следственный судья Заречного районного суда г. Сумы рассмотрела и удовлетворила жалобу адвоката в интересах бывшего высокопоставленного чиновника об отмене сообщения ему о подозрении и исключения соответствующих сведений из Единого реестра досудебных расследований. Свое решение судья обосновала тем, что прокурор Сумской области поручил старшему следователю прокуратуры вручить составленное им сообщение о подозрении, а должен был, по мнению судьи, вручать лично.

Обжаловать данное решение прокуратура не имела права, поэтому в Высший совет правосудия в сентябре 2017 года было подано дисциплинарную жалобу на действия следственного судьи. В представленной жалобе в частности указано, что судья отменила сообщение о подозрении вопреки требованиям статьи 303 УПК Украины, в которой отмечается исключительный перечень решений, действий или бездействия следователя или прокурора, которые могут быть обжалованы участниками производства на стадии досудебного расследования, и которыми не предусмотрена отмена сообщения о подозрении. Более того, только после 16 марта 2018 года (через 7 месяцев после удовлетворения судьей жалобы адвоката) у подозреваемых и их защитников появилась возможность обжалования уведомления о подозрении. Поэтому, отменив сообщение о подозрении, судья вышла за пределы своих полномочий, поскольку не имела законных на то оснований.

Высший совет правосудия согласилась с доводами прокуратуры и 24 октября 2018 года принял решение о привлечении судьи Заречного районного суда г. Сумы к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев. Справка: в отношении бывшего чиновника 18.08.2017 обвинительный акт по ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358, ст. 3661 УК Украины направлено в суд. Лицо обвиняется в сокрытии паспорта гражданина Украины и подделке заявления о выдаче нового паспорта. Кроме того, обвиняемый внес в электронную декларацию за 2016 год недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 34 млн. грн, не указав 20-летнюю дочь и ее недвижимое имущество (9 квартир и 3 паркоместа в г. Киеве) и корпоративные права на сумму 3,7 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о бывшем губернаторе Сумщины, а позже замглавы администрации президента Украины Юрии Чмыре, который по-прежнему является депутатом Сумского областного совета, правда, на заседаниях на появляется с 2014 года.