В Сумах вандалы добрались до детского садика

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Михаил мельник.
«Сумы город быдла?!!!
Садик «Перлинка», на ул. Нахимова. Вандалы разбили единственные домики для отдыха детей», - написал сумчанин, добавив фото.
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