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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вандалы добрались до детского садика

Неизвестные развалили домики в детском саду «Перлинка».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Михаил мельник.

«Сумы город быдла?!!!

Садик «Перлинка», на ул. Нахимова. Вандалы разбили единственные домики для отдыха детей», - написал сумчанин, добавив фото.

Общество Быдло Вандализм Детсад

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