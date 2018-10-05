В Глухове собирают народное вече

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала помощник мэра Глухова Оксана Друпп.
«Дорогие друзья! Уважаемые избиратели!
Сегодня пришло время подняться на защиту родного города!
Перекрашенные депутаты-регионалы ("Воля народа", БПП, Укроп) стремятся к реваншу и хотят захватить власть в Глухове незаконным способом.
Поэтому, 26 октября приходите на Народное Вече, которое начнется в 16.00 возле знака Героям Небесной сотни!
Сценарий Донбасса, срежиссированный рыгами на Востоке, нам не нужен. Защитим наш дом от войны и раздора! Ведь Глухов это город, где начинается Украина.
(Зарегистрированным в Глухове жителям иметь при себе паспорта)», - написала она.
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