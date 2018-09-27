Губернатор Сумщины уехал в Гомель Николай Клочко принимает участие в I форуме регионов Беларуси и Украины.

Делегация Сумщины сейчас находится в городе Гомель, где в течение двух дней будет проходить Форум, призванный расширить сотрудничество двух стран в различных сферах экономики и бизнеса.

Во время Форума глава облгосадминистрации представил потенциал Сумской области для деловых и бизнес кругов Беларуси.

«Для делегации Сумщины этот Форум - знаменательное событие, которое предоставляет уникальную возможность представить свои товары, услуги и достижения, а также ознакомиться с лучшими образцами белорусской продукции», - отметил он.

По словам Николая Клочко, Сумщину и Беларусь связывают давние дружеские отношения, между предприятиями сложились прочные внешнеэкономические связи, способствующие росту взаимной торговли. Если в 2017 году внешнеторговый оборот Сумской области с Беларусью увеличился на 6,6% по сравнению 2016 годом, то уже в этом году рост произошел на 38%. При этом сальдо внешней торговли на сегодня составляет 10 млн долларов США в пользу экспорта товаров производителей Сумщины. Также достигнут устойчивый рост доли экспорта в Беларусь - это пока 5% в общем экспорте области.

«Предприятия Сумщины-участники Форума уже давно и эффективно работают с бизнесом Беларуси и стремятся к налаживанию новых и расширение уже существующих взаимовыгодных связей с белорусскими предприятиями, - отметил чиновник. - Убежден, что и Форум регионов Беларуси и Украины позволит ближе познакомиться с белорусскими потребителями, а также с товарами и услугами, интересными сумчанам, и с гордостью поделиться своими лучшими достижениями».

В программе Форума на 26 октября - пленарное заседание «Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины». Во время Форума ведущие белорусские и украинские компании продемонстрируют свои разработки и продукцию в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности, туризма.

В течение двух дней также будет работать выставка продукции регионов Беларуси и Украины. Десятки украинских и белорусских компаний представят свои возможности на выставочных площадках.

Кроме того, в Гомеле ожидают визит президентов двух стран Петра Порошенко и Александра Лукашенко, сообщает сайт ОГА.