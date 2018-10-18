В Шостке жертвой вора-соседа стала пожилая женщина

На линию «102» обратился житель Шостки, который рассказал, что у его пожилой соседки неизвестный похитил изделия из металла и продукты питания. На указанное место выехали сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснили правоохранители, днем во двор одинокой 87-летней женщины проник неизвестный и похитил из сарая алюминиевую трубу и 30 куриных яиц. Старушка видела, как неизвестный, похожий на ее неблагополучного соседа, бежал со двора через забор.
Мужчину полицейские нашли и допросили. Им оказался неоднократно судимый 30-летний житель Шостки. Он признался в содеянном, мотивируя свой поступок острой потребностью в средствах.
Сейчас похищенное правоохранители изъяли и вернули хозяйке. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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