Полицейские обнаружили очередного владельца конопляного урожая Им оказался 35-летний мужчина, который сам вырастил и хранил в своем домовладении килограмм сушеных растений конопли и готовой к употреблению марихуаны.

Информация об одном из жителей города, который может хранить наркотики, поступила к сотрудникам сектора криминальной полиции Глуховского отдела. Получив санкцию суда на обыск, правоохранители пришли домой к ранее судимому 35-летнему мужчине.

«В доме полицейские обнаружили и изъяли почти килограмм сушеной конопли, - комментирует Сергей Буханистый, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - Измельченная марихуана хранилась в бумажных свертках и пакетах во всем доме, а подвешенные сушеные растения конопли правоохранители нашли на чердаке сарая. По словам владельца найденного, коноплю он выращивал на своем приусадебном участке, а осенью собрал урожай, который хранил дома для собственного употребления. По ценам «черного рынка» цена изъятых веществ составляет почти 50 000 гривен. Поэтому, предполагают полицейские, мужчина мог заниматься и их сбытом, что сегодня тщательно проверяется».

Все изъятое работники полиции направили на экспертизу. А по этому факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.