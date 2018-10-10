Сумчанам, которые сидят без воды, будут раздавать техническую воду КП «Горводоканал» сообщает о продолжении ремонтных работы по ликвидации порыва на ул. Прокофьева.

Продолжаются ремонтные работы по ликвидации порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Прокофьева. С 16:00 организован подвоз технической воды (запрещенной к употреблению и приготовления пищи) по адресам: - у дома № 46 по ул. Прокофьева; - у магазина «Кошик».