Сумчанам, которые сидят без воды, будут раздавать техническую воду

Продолжаются ремонтные работы по ликвидации порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Прокофьева. С 16:00 организован подвоз технической воды (запрещенной к употреблению и приготовления пищи) по адресам:
- у дома № 46 по ул. Прокофьева;
- у магазина «Кошик».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...