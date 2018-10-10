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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0860

Сумчанам, которые сидят без воды, будут раздавать техническую воду

КП «Горводоканал» сообщает о продолжении ремонтных работы по ликвидации порыва на ул. Прокофьева.

Продолжаются ремонтные работы по ликвидации порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Прокофьева. С 16:00 организован подвоз технической воды (запрещенной к употреблению и приготовления пищи) по адресам:

- у дома № 46 по ул. Прокофьева;

- у магазина «Кошик».

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