На Сумщине полицейские задержали серийного вора В Путивльском районе 33-летний житель Глухова обокрал сожительницу своего знакомого. Находясь у них в гостях, он украл деньги женщины и потратил их на спиртное. Участковый разыскал злоумышленника, который уже был задержан за аналогичные преступления глуховскими коллегами.

К Путивльского отделения полиции обратилась 60-летняя жительница района. По словам женщины, недавно у нее гостил один из знакомых ее сожителя, а когда он уехал, у нее пропали деньги в сумме 1200 гривен.

Полицейские решили проверить мужчину, на которого указала заявительница. Им оказался 33-летний глухивчанин, которого разыскали в родном Глухове, в отделении полиции, где он также подозревается в совершении серии имущественных краж.

По словам самого злоумышленника, кражи совершает из-за нежелания работать. И если выпадает возможность обогатиться за чужой счет, он не выпускает такой возможности. Даже если это касается близких и друзей. Поэтому, когда человек узнал, что жена его приятеля получила пенсию, он воспользовался точным моментом и обокрал ее. По ворованные деньги угощал их спиртным, покупал продукты питания, а когда деньги кончились поехал домой, где его уже ждали правоохранители.

Сейчас злоумышленник проверяют на причастность к совершению других имущественных преступлений. В отношении него следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража», которая в дальнейшем может быть переквалифицировано на более тяжкую часть этой статьи. Ему грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы.