Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:129

На Сумщине полицейские задержали серийного вора

В Путивльском районе 33-летний житель Глухова обокрал сожительницу своего знакомого. Находясь у них в гостях, он украл деньги женщины и потратил их на спиртное. Участковый разыскал злоумышленника, который уже был задержан за аналогичные преступления глуховскими коллегами.

К Путивльского отделения полиции обратилась 60-летняя жительница района. По словам женщины, недавно у нее гостил один из знакомых ее сожителя, а когда он уехал, у нее пропали деньги в сумме 1200 гривен.

Полицейские решили проверить мужчину, на которого указала заявительница. Им оказался 33-летний глухивчанин, которого разыскали в родном Глухове, в отделении полиции, где он также подозревается в совершении серии имущественных краж.

По словам самого злоумышленника, кражи совершает из-за нежелания работать. И если выпадает возможность обогатиться за чужой счет, он не выпускает такой возможности. Даже если это касается близких и друзей. Поэтому, когда человек узнал, что жена его приятеля получила пенсию, он воспользовался точным моментом и обокрал ее. По ворованные деньги угощал их спиртным, покупал продукты питания, а когда деньги кончились поехал домой, где его уже ждали правоохранители.

Сейчас злоумышленник проверяют на причастность к совершению других имущественных преступлений. В отношении него следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража», которая в дальнейшем может быть переквалифицировано на более тяжкую часть этой статьи. Ему грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Право
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.