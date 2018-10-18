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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:131

В Шостке поймали автоугонщиков

Назвавшись сотрудниками полиции, двое злоумышленников под предлогом неправильной парковки забрали машину жителя Шосткинщины якобы на штрафплощадку. Отбуксировали легковушки в гараж, чтобы разобрать его на запчасти с последующей их реализацией. Однако их планам помешали настоящие правоохранители, которые не только разоблачили воров, но и разыскали и вернули владельцу его машину.

В полицию о краже автомобиля ВАЗ сообщил 45-летний владелец. Мужчина пояснил, что поздно вечером он с кумом на своей машине возвращался из села в райцентр. Так что он неправильно рассчитал количество горючего и легковушка остановилась на въезде в город, он вынужден был оставить пассажира в машине, а сам пешком идти домой и искать средства на бензин. А когда вернулся, то машины не застал. Зато кум рассказал, что машину забрали якобы сотрудники полиции на штрафплощадку, и мотивировали это вроде неправильной парковкой.

«Во время беседы с потерпевшим и его товарищем выяснилось, что неизвестные были в гражданской одежде. Никаких документов, подтверждающих их лица или полномочия как сотрудников полиции, не предъявили, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Так по факту незаконного завладения транспортным средством сразу начались оперативно-розыскные мероприятия, которые уже через сутки дали свои положительные результаты ».

Злоумышленниками оказались двое жителей Шостки возрасте 24-х и 25-ти лет. Их разыскали и опросили.

По словам подозреваемых, проезжая мимо автомобиля потерпевшего, решили машину обокрасть. Однако в салоне оказался пассажир, поэтому они вынуждены были импровизировать. Назвавшись стражами правопорядка, ребята затронули на буксир к своей автомобиль, и таким образом доставили ее на стоянку, а позже - в гараж. Там они собирались разобрать похищенный транспорт на запчасти и продать.

Сейчас похищена ВАЗа уже удалена и возвращена владельцу. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». За содеянное им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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