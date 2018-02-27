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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44302

«Укртрансгаз» заявил о непричастности к «газовой атаке» в Сумах

Управление магистральных газопроводов ПАО «Укртрансгаз» опровергает свою причастность к распространению запаха газа в Сумах.

Главный инженер Сумского линейного производственного управления магистральных газопроводов ПАО «Укртрансгаз» Олег Соловьев сообщил, что их управление никаких работ на газопроводе сегодня не проводило. По его словам, аварий также не было, пишет Sumy.Today.

Однако он также подтверждает, что по городу распространялся резкий запах, похожий на одорант, который специально добавляют в газ для запаха. Источник его распространения не известен.

Напомним: в пресс-службе ПАО «Сумыгаз» также сообщили о непричастности к распространению запаха.

Известно, что первые звонки в областные службы с жалобами на «газовую атаку» стали поступать около полудня. Люди жаловались на вонь в районе Торопиловки и Белопольского шоссе. Около 14.00 вонь прекратилась.

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