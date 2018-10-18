Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09168

Кто заплатит за тепло, поставленное «Сумытеплоэнерго» в Ковпаковский район?

Мэр Сум Александр Лысенко подписал договор поставки тепла между «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Сумское НПО», в котором город выступает поручителем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Друзья, помогите разобраться это #зрада или #перемога?

На завтрашнюю сессию Сумского горсовета депутатам предлагают утвердить договор, заключенный 23 октября.

Это соглашение должно решить тепловую катастрофу, которую уже сейчас испытывают 80 тыс. жителей города.

Лично у меня есть несколько вопросов:

- почему подписи поставили не первые лица? Это настоящая необходимость или нежелание подписывать «сомнительный» договор?

- стоимость товара определяется НКРЭКУ для категории потребителей «прочие». Что это за категория? Насколько в таком случае цена на тепло является рыночной?

- ООО «Сумытеплоэнерго» предоставляет тепло ПАО «Сумское НПО» в период с 24 по 31 октября. То есть, это только часть от необходимого количества тепла до конца отопительного сезона? Это вообще технически возможно?

- городской совет выступает поручителем в этой сделке, и в случае неуплаты средств за полученное тепло (а скорее всего так и будет) обязанность погасить долг будет уже у каждого из нас, налогоплательщиков.

- никаких обязательств между «Сумским НПО» и городскими властями не предусмотрено. Почему?

Вопросов больше, чем многие. А что скажете вы?» - написал депутат, выложив фото документов, которые выносятся на завтрашнюю сессию горсовета.

Его поддержал его коллега Андрей Крамченков:

«Объясню простыми словами: если завод не заплатит за тепло, которое теперь будет поставлять «Сумытеплоэнерго», платить за него будем мы с вами - все налогоплательщики города Сумы.

А завод не заплатит - это вам подтвердят тысячи его работников, которые судятся с заводом за свою честно заработанную зарплату.

Получится так, что этой зимой вы заплатите за тепло «за себя и за того парня». А еще вы заплатите зарплату мэру и его профильному заместителю Александру Журбе. Суммы годовых зарплат посмотрите в их декларациях.

P.S.: Зачем этому городу такой мэр и такой профильный заместитель по ЖКХ?», - написал депутат.

Общество Отопительный сезон

По тематике

В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета
Вчера 12:20

В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета

26 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

23.10.2018 13:59

Отопительный сезон в Конотопе стартует со среды

С 24 октября в Конотопе стартует начало отопительного сезона....

В Сумах начали включать отопление (графики)
23.10.2018 09:16

В Сумах начали включать отопление (графики)

На вечер 22 октября, по заявкам руководителей учреждений, ООО «Сумытеплоэнерго» уже обеспечивает теплом 37% зданий социальной сферы....

22.10.2018 15:18

«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов

Жилой фонд Дирекции «Котельная Северного промузла» временно будет отапливать ООО «Сумытеплоэнерго»....

Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09

Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы

Такой временный выход из ситуацией с отсутствием поставок газа Котельной Северного промузла нашли в мэрии....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.