Кто заплатит за тепло, поставленное «Сумытеплоэнерго» в Ковпаковский район? Мэр Сум Александр Лысенко подписал договор поставки тепла между «Сумытеплоэнерго» и ПАО «Сумское НПО», в котором город выступает поручителем.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Друзья, помогите разобраться это #зрада или #перемога?

На завтрашнюю сессию Сумского горсовета депутатам предлагают утвердить договор, заключенный 23 октября.

Это соглашение должно решить тепловую катастрофу, которую уже сейчас испытывают 80 тыс. жителей города.

Лично у меня есть несколько вопросов:

- почему подписи поставили не первые лица? Это настоящая необходимость или нежелание подписывать «сомнительный» договор?

- стоимость товара определяется НКРЭКУ для категории потребителей «прочие». Что это за категория? Насколько в таком случае цена на тепло является рыночной?

- ООО «Сумытеплоэнерго» предоставляет тепло ПАО «Сумское НПО» в период с 24 по 31 октября. То есть, это только часть от необходимого количества тепла до конца отопительного сезона? Это вообще технически возможно?

- городской совет выступает поручителем в этой сделке, и в случае неуплаты средств за полученное тепло (а скорее всего так и будет) обязанность погасить долг будет уже у каждого из нас, налогоплательщиков.

- никаких обязательств между «Сумским НПО» и городскими властями не предусмотрено. Почему?

Вопросов больше, чем многие. А что скажете вы?» - написал депутат, выложив фото документов, которые выносятся на завтрашнюю сессию горсовета.

Его поддержал его коллега Андрей Крамченков:

«Объясню простыми словами: если завод не заплатит за тепло, которое теперь будет поставлять «Сумытеплоэнерго», платить за него будем мы с вами - все налогоплательщики города Сумы.

А завод не заплатит - это вам подтвердят тысячи его работников, которые судятся с заводом за свою честно заработанную зарплату.

Получится так, что этой зимой вы заплатите за тепло «за себя и за того парня». А еще вы заплатите зарплату мэру и его профильному заместителю Александру Журбе. Суммы годовых зарплат посмотрите в их декларациях.

P.S.: Зачем этому городу такой мэр и такой профильный заместитель по ЖКХ?», - написал депутат.