Сумчан приглашают на забег Святого Николая

Это прекрасная возможность развеяться, и провести старый год.
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20 октября в Сумах вокруг озера Чеха прошли традиционный соревнования по кросс-гандикапу....
20-21 октября в Ивано-Франковске состоялись традиционные соревнования по спортивной ходьбе «Кубок« Вечернего Ивано-Франковска», в рамках которых также состоялись чемпионаты Украины...
14 октября в Черкассах прошел традиционный полумарафон....
29-30 сентября в Днепре прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей (2001 г.р. и младше)....
22-23 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по эстафетному бегу....