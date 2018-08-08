В Сумах затягивается ремонт моста на Горького (видео) Капитальный ремонт моста по улице Горького в Сумах, который подрядчик планировал закончить в конце октября, продолжается.

На несколько недель график завершения работ на мосту по улице Горького сместился из-за обнаруженного брака, который был допущен 50 лет назад при строительстве. Когда нами был обнаружен брак, сразу направили изменения в проект. На место грунта, который там был, обустроили монолитные плиты (по одной с каждой стороны моста). Сейчас на мосту уже обустроена монолитная стяжка, после чего будет уложена гидроизоляция и затем дорожное покрытие. Параллельно аналогичные работы будут сделаны на тротуарах, а также будут заменены перила. Если погодные условия позволят, то планируем в первой половине ноября завершить работы, сообщили в компании-подрядчике ООО «Сумымостобуд», говорится в сюжете UA:СУМИ.

В Департаменте инфраструктуры города, который является заказчиком работ, говорят, что ремонт затянулся из-за вынужденных изменения в проект ремонтных работ.

«Были включены дополнительные работы для безопасности. Все делается с изменениями в проекте, так как на время исследований Харьковским автодорожным институтом, нельзя было предусмотреть тех вещей, которые были обнаружены во время вскрытия дорожного покрытия, при замене тротуаров, коммуникаций», - рассказал Виктор Павленко, представитель департамента инфраструктуры города.

Ремонтные работы на мосту подрядчик начал в июле этого года и по договору ремонт должны выполнить до 10 декабря 2018 года.