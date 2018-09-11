Юная сумчанка победила в конкурсе научно-технического творчества Сумская школьница заняла одно из призовых мест в конкурсе научно-технического творчества школьников Intel ISEF-2019: «POLYTECO Украины 2018-2019».

Состоялся конкурс в Киеве, где также проходил VII Международный фестиваль инновационных проектов «Sikorsky Shallenge». Целью фестиваля является определение наиболее интересных и актуальных проектов в различных отраслях техники.

Почти 160 инновационных проектов были представлены юными учеными Украины в шести категориях: «Математика», «Физика и астрономия», «Инженерия», «Энергетика», «Химия» и «IТ».

Сумчанка Дария Тищенко достойно прошла все испытания конкурса: стендовый защиту, защиту постеров перед жюри в составе опытных ученых страны.

Сумчанка заняла II место в секции «Математика». Подготовила девушку ее научный руководитель Алена Азаренкова.