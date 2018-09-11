Юная сумчанка победила в конкурсе научно-технического творчества

Состоялся конкурс в Киеве, где также проходил VII Международный фестиваль инновационных проектов «Sikorsky Shallenge». Целью фестиваля является определение наиболее интересных и актуальных проектов в различных отраслях техники.
Почти 160 инновационных проектов были представлены юными учеными Украины в шести категориях: «Математика», «Физика и астрономия», «Инженерия», «Энергетика», «Химия» и «IТ».
Сумчанка Дария Тищенко достойно прошла все испытания конкурса: стендовый защиту, защиту постеров перед жюри в составе опытных ученых страны.
Сумчанка заняла II место в секции «Математика». Подготовила девушку ее научный руководитель Алена Азаренкова.
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