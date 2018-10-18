В Сумах под СБУ снова авария

23-летняя женщина, управляя автомобилем FORD, не соблюдала безопасной дистанции, и как следствие, допустила столкновение с автомобилем ЗАЗ FORZA, который находился впереди. На нее патрульные составили административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумские области Олег Сологуб, пишет Sumy.Today.
Напомним: вчера примерно в этом же месте автомобиль врезался в дерево.
Женщина не справилась с управлением и врезалась на своей машине в дерево....
Суд наложил арест на имущество полицейского, которого подозревают во взяточничестве и совершении ДТП в Сумах....
В больницы с травмами разной степени тяжести попали пятеро граждан....
23 октября в 12:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Сумы вблизи с. Камышанка Недригайловского...
23 октября в 17:55 на перекрестке ул. Первомайская и Садовая в Сумах 28-летний конотопчанин за рулем автомобиля SCODA Octavia совершил...