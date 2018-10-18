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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:05179

В Сумах под СБУ снова авария

Сегодня вечером, 25 октября, произошло очередное ДТП на ул. Герасим Кондратьев вблизи управления СБУ в Сумской области.

23-летняя женщина, управляя автомобилем FORD, не соблюдала безопасной дистанции, и как следствие, допустила столкновение с автомобилем ЗАЗ FORZA, который находился впереди. На нее патрульные составили административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумские области Олег Сологуб, пишет Sumy.Today.

Напомним: вчера примерно в этом же месте автомобиль врезался в дерево.

Право Дтп

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