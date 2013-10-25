В воскресенье сумчане должны перевести свои часы на зимнее время Ночью в последнее воскресенье октября состоится переход на зимнее время.

В 4:00 28 октября (по киевскому времени) сумчанам нужно будет перевести стрелки своих часов на час назад.

Переход проводится в соответствии с Постановлением Кабмина Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Добавим, что сейчас стрелки часов переводят в более чем 70 странах мира, в том числе страны Европейского Союза. Однако Евросоюз решил с 2019 года отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года. Последний обязательный переход на летнее время в ЕС состоится 31 марта 2019 года.