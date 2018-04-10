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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25224

В Сумах за теннисными столами сражались студенты

В Сумах определили победителей соревнований по настольному теннису среди студентов.

В спортивном зале Сумского медицинского колледжа прошли соревнования по настольному теннису среди команд высших учебных заведений I-II уровней аккредитации.

Соревнования проводились отдельно среди юношей и девушек.

По результатам победу одержали:

- среди юношей - команда Сумского машиностроительного колледжа (Антон Ольховский, Виталий Рудик, Владислав Шапоренко), а призерами стала команда Сумского строительного колледжа (Валентин Гопко, Родион Прокопченко, Станислав Савченко) и Сумского колледжа пищевой промышленности (Владислав Рыбалка, Евгений Павлюк, Юрий Лящев);

- среди девушек - команда Сумского машиностроительного колледжа (Надежда Жукова, Диана Демеденко, Карина Романець), призерами - команда Сумского медицинского колледжа (Алина Когут, Наталья Бугай, Анастасия Шоломий) и Сумского строительного колледжа (Инна Наумко, Марина Муравьева, Виктория Топчий).

Все победители и призеры соревнований награждены грамотами.

Спорт Настольный теннис

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