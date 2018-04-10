В Сумах за теннисными столами сражались студенты

В спортивном зале Сумского медицинского колледжа прошли соревнования по настольному теннису среди команд высших учебных заведений I-II уровней аккредитации.
Соревнования проводились отдельно среди юношей и девушек.
По результатам победу одержали:
- среди юношей - команда Сумского машиностроительного колледжа (Антон Ольховский, Виталий Рудик, Владислав Шапоренко), а призерами стала команда Сумского строительного колледжа (Валентин Гопко, Родион Прокопченко, Станислав Савченко) и Сумского колледжа пищевой промышленности (Владислав Рыбалка, Евгений Павлюк, Юрий Лящев);
- среди девушек - команда Сумского машиностроительного колледжа (Надежда Жукова, Диана Демеденко, Карина Романець), призерами - команда Сумского медицинского колледжа (Алина Когут, Наталья Бугай, Анастасия Шоломий) и Сумского строительного колледжа (Инна Наумко, Марина Муравьева, Виктория Топчий).
Все победители и призеры соревнований награждены грамотами.
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