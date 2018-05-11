Сумские депутаты хотят уволить заммэра по ЖКХ за срыв отопительного сезона

Такие проекты решений Сумского горсовета были внесены в повестку дня внеочередной сессии, которая проходит прямо сейчас.
Проекты внесли две депутатские фракции – «БПП «Солидарность» и «За Україну!».
Как пояснил глава фракции «За Україну!» Андрей Крамченков, это связано с тем, что 80 тысяч жителей Сум до сих пор сидят без тепла из-за срыва начала отопительного сезона Котельной Северного промузла, которая задолжала за газ 19 млн грн газотрейдеру.
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