Сумские депутаты хотят уволить заммэра по ЖКХ за срыв отопительного сезона Также есть предложение лишить мэра Сум Александра Лысенко премий и надбавок до конца года.

Такие проекты решений Сумского горсовета были внесены в повестку дня внеочередной сессии, которая проходит прямо сейчас.

Проекты внесли две депутатские фракции – «БПП «Солидарность» и «За Україну!».

Как пояснил глава фракции «За Україну!» Андрей Крамченков, это связано с тем, что 80 тысяч жителей Сум до сих пор сидят без тепла из-за срыва начала отопительного сезона Котельной Северного промузла, которая задолжала за газ 19 млн грн газотрейдеру.