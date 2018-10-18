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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47198

На Сумщине в результате страшного ДТП погиб водитель

Происшествие произошло в Конотопском районе, на трассе Сумы - Конотоп.

Там столкнулись автомобиль «ВАЗ» и «Мitsubishi». В результате аварии водитель ВАЗа получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Конотопской районной больницы.

В рамках уголовного производства, открытого в полиции по данному факту по ч. 2. ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ» направлялся на работу в одно из сел района. Вблизи села Дубовязовка, выполняя поворот налево, мужчина пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил встречный автомобиль «Мitsubishi», который двигался по главной дороге, в результате чего и произошло столкновение. В результате ДТП от полученных травм 43-летний водитель «ВАЗа» скончался в больнице. А водитель и пассажир другого автомобиля получили незначительные телесные повреждения.

По предварительным данным, все участники аварии были трезвыми. Сейчас назначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых будет сделано окончательные выводы о причинах и виновниках трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Конотопский район Смертельное ДТП

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