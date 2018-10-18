На Сумщине дали два года мошеннице, которая сотрудничала с уголовником из ДНР Два года за решеткой проведет девушка, которая по известной схеме якобы спасения родственника обманывала пенсионеров.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 24-летней девушки, которая по известной схеме обманывала пенсионеров.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемая вместе со своим сообщником разработали схему незаконного обогащения. Мужчина звонил пожилым лицам и, выдавая себя за работника полиции, сообщал о том, что их родственники совершили уголовное преступление и за непривлечение к уголовной ответственности нужно передать определенную сумму. Когда напуганные родственники соглашались отдать все сбережения, то через некоторое время к ним приходила девушка и забирали деньги. Часть суммы она оставляла себе, остальное перечисляла на карту своем сообщнику.

«Преступный дуэт действовал в г. Конотоп и Конотопском районе два месяца. За это время злоумышленники обманули шесть человек. Пострадавшим от 72 до 86 лет. За «спасение» родственников старушки отдавали от 3 до 30 тыс. грн. По словам одной потерпевшей, за освобождение внука от уголовной ответственности она отдала средства, которые собирала на собственное погребение», - рассказывает прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Задержать злоумышленницу удалось во время очередной попытки забрать у пенсионерки 22 тыс. грн, которые девушка обещала передать на лечение человека, которого якобы сбил ее внук. Она признала свою вину и объяснила, что обманывала пенсионеров, поскольку имеет на иждивении двух малолетних детей. Убытки пострадавшим не возместила. Обвиняемую признали виновной по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины и приговорена к двум годам лишения свободы.

Как выяснилось, сообщник осужденной звонил пенсионерам из мест лишения свободы, отбывает наказание он на неподконтрольной Украины территории, сообщает пресс-служба прокуратуры области.