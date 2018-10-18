Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5286

На Сумщине дали два года мошеннице, которая сотрудничала с уголовником из ДНР

Два года за решеткой проведет девушка, которая по известной схеме якобы спасения родственника обманывала пенсионеров.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 24-летней девушки, которая по известной схеме обманывала пенсионеров.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемая вместе со своим сообщником разработали схему незаконного обогащения. Мужчина звонил пожилым лицам и, выдавая себя за работника полиции, сообщал о том, что их родственники совершили уголовное преступление и за непривлечение к уголовной ответственности нужно передать определенную сумму. Когда напуганные родственники соглашались отдать все сбережения, то через некоторое время к ним приходила девушка и забирали деньги. Часть суммы она оставляла себе, остальное перечисляла на карту своем сообщнику.

«Преступный дуэт действовал в г. Конотоп и Конотопском районе два месяца. За это время злоумышленники обманули шесть человек. Пострадавшим от 72 до 86 лет. За «спасение» родственников старушки отдавали от 3 до 30 тыс. грн. По словам одной потерпевшей, за освобождение внука от уголовной ответственности она отдала средства, которые собирала на собственное погребение», - рассказывает прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Задержать злоумышленницу удалось во время очередной попытки забрать у пенсионерки 22 тыс. грн, которые девушка обещала передать на лечение человека, которого якобы сбил ее внук. Она признала свою вину и объяснила, что обманывала пенсионеров, поскольку имеет на иждивении двух малолетних детей. Убытки пострадавшим не возместила. Обвиняемую признали виновной по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины и приговорена к двум годам лишения свободы.

Как выяснилось, сообщник осужденной звонил пенсионерам из мест лишения свободы, отбывает наказание он на неподконтрольной Украины территории, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество Приговор суда

По тематике

Вчера 09:16

Житель Сумщины потерял 11 тысяч, выиграв виртуальное авто

Именно такую сумму заплатил аферисту 36-летний житель Середина-Буды, который решил принять участие в акции и выиграть автомобиль....

24.10.2018 13:09

Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи

Звонок из банка об увеличении кредитного лимита оказался мошеннической ловушкой....

24.10.2018 10:54

Псевдобанкир обманул ахтырчанку на 8 тысяч

Жертвой злоумышленника стала жительница Ахтырского района, которой мошенник «помог» разблокировать банковскую карточку и обогатился за ее счет на восемь тысяч...

22.10.2018 17:11

На Сумщине преподавателю колледжа вынесли приговор за кражи

В начале марта 2016 года преподаватель физкультуры Путивльского педагогического колледжа предложил ученику этого же учебного заведения (в настоящее время он...

19.10.2018 12:39

В Шостке жителя Черниговщины «кинули» на 24 тысячи

Поводом приезда в Шостки для 36-летнего мужчины стала покупка подержанного автомобиля, объявление о продаже которого он нашел в Интернете....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.