Полицейские остановили сумчанина с пистолетом в кармане В Сумах, по ул. Ивана Сирко, 23-летний мужчина разгуливал по городу со стартовым пистолетом.

Патрулируя вечерний город, правоохранители остановили одного из местных жителей, который странно себя вел. При появлении полицейских он начал менять направление движения, а когда его проверили, стало понятно и почему.

В куртке 23-летнего сумчанина полицейские нашли и изъяли стартовый пистолет «ЕКО1 FIRAT Maqnum».

Изъятое оружие правоохранители направили на экспертное исследование. А в отношении ее владельца открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Правоохранители напоминают, что в области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, в рамках которого можно сдать в полицию незарегистрированное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, избежав тем самым уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.