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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45744

В Сумах повесился 25-летний парень

В Сумах в своей квартире нашли повешенным 25-летнего парня.

При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти выявлено не было.

В пресс-службе областного управления полиции отметили, что труп направлен на экспертизу. Подробности происшествия устанавливаются. С начала года на территории Сумской области покончили с собой 216 человек, пишет Панорама.

Право Самоубийство

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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