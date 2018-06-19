В Сумах повесился 25-летний парень В Сумах в своей квартире нашли повешенным 25-летнего парня.

При внешнем осмотре тела следов насильственной смерти выявлено не было.

В пресс-службе областного управления полиции отметили, что труп направлен на экспертизу. Подробности происшествия устанавливаются. С начала года на территории Сумской области покончили с собой 216 человек, пишет Панорама.