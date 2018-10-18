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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:531018

Тепла нет: 80 тысяч жителей Сум сидят без тепла

Сегодня, 26 октября, на внеочередной сессии Сумской горсовет проголосовал за утверждение договора поставки тепловой энергии от ООО «Сумытеплоэнерго» ПАО «Сумское НПО».

«За» проголосовали 28 депутатов. Согласно договора, Сумской горсовет является поручителем между сторонами по расчетам за тепло. Однако в нем идет речь только о бюджетной сфере - школах, детсадах, больницах...

А жилой фонд в зоне ответственности КСПУ не получит тепло от «Сумытеплоэнерго». Переговоры в Киеве не привели к желаемым результатам: Компания «Сумытеплоэнерго» не получила разрешения временно, до решения проблем с газом у КСПУ подавать тепло его бытовым потребителям. - Вчера приехал из Киева, обошел все офисы: и газотрейдера, и акционеров, которые управляют нашим заводом. Переговоры со всеми проводил и в ВР и в НКРЕ мы были. Мы не нашли понимания в вопросе временного перехода (до минус трех) теплоносителя на жилой сектор. Не получили согласия НКРЕ, потому что разные тарифы, субсидии, госбюджет. Это большая проблема. Мы сегодня не можем помочь прямыми вливаниями средств заводу за коммерческий газ, — обрисовал ситуацию мэр Сум Александр Лысенко на внеочередной сессии 26 октября.

Напомним, на внеочередном заседании исполкома 22 октября компания «Сумытеплоэнерго» определена временным поставщиком услуг по горячему водоснабжению и отоплению для потребителей КСПУ. Правда, чтобы «Сумытеплоэнерго» не попало под штрафные санкции НКРЭ, этот вопрос должны согласовывать с этой структурой.

Напомним: сегодня же горсовет проголосовал за покупку у Сумского НПО здания Клуба юных техников. Планиурется, что эти деньги пойдут на погашение задолжености за газ, и возможно, газотрейдер согласится поставлять газ и дальше...

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