Сумские футзалисты примут краматорчан В субботу, 27 октября, в сумах пройдет игра третьего тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги.

Игра между «FoodCentre-СумДУ» и краматорским «Авангардом» пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 13.00.

После двух туров у сумчан 6 очков и второе место в турнирной таблице, у краматорчан – 1 очко и шестое место.

В этот же день роменский «Рятувальник» примет «Днепр» (Черкассы).