Сумские футзалисты примут краматорчан

Игра между «FoodCentre-СумДУ» и краматорским «Авангардом» пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 13.00.
После двух туров у сумчан 6 очков и второе место в турнирной таблице, у краматорчан – 1 очко и шестое место.
В этот же день роменский «Рятувальник» примет «Днепр» (Черкассы).
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