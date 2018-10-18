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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06562

Сумские футзалисты примут краматорчан

В субботу, 27 октября, в сумах пройдет игра третьего тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги.

Игра между «FoodCentre-СумДУ» и краматорским «Авангардом» пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 13.00.

После двух туров у сумчан 6 очков и второе место в турнирной таблице, у краматорчан – 1 очко и шестое место.

В этот же день роменский «Рятувальник» примет «Днепр» (Черкассы).

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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