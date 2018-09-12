В Сумах провели кубок области по конному спорту 19-21 октября на базе Сумской конной ДЮСШ прошли соревнования «Открытый Кубок Сумской области по конному спорту».

В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена - спортсмены ДЮСШ, КСК «Шостка», КСК «Сумы» и Федерации конного спорта Сумского района.

В результате проведенных соревнований по выездке среди детей в первый день лучшие результаты показали в номинации: «Предварительный приз А» (дети 10-12 лет) - София Кныш заняла первое место, 2-е место заняла Версавия Веркасова (обе - ДЮСШ). Среди детей 13-14 лет первая место - Анастасия Пащенко, 2-е место - Валерия Нагорная и 3-е место Мария Кумер (все – ДЮСШ). Среди девушек места распределились так: первая – Юлия Говорун, вторая- Татьяна Кукса, третья - Елизавета Лемешева (все - ДЮСШ).

Тест UKR L-5: 1 место - Марина Степанова, 2 место - Александра Голомина, 3 место- Елезаветf Лемешева. Тест AF-3 (аматоры): 1 место - Шелкопляс Алена, 2 место - Екатерина Бугера и 3 место - Вероника Безкровна.

Во второй день в «Командном призе» среди детей 10-12 лет 1 место у Киры Сергиенко, второе - у Екатерины Никитенко и 3-е – у Евы Ван Сейен. Дети 13-14 лет: 1 место - Анна Приходько, вторая место - Мария Мироненко и третье место - Анна Рябчун.

КЮР (девушки): первая место - Елизавета Лемешева, 2-е место - Ксения Кибец и 3 место Анна Гунько.

В преодолении препятствий в первый день лучшими в номинации «Кони 4-х лет» был Юрий Голиков, второе и третье место занял Кирилл Думчиков. В открытом классе Маршрут №3 (100 см) - представитель КСК «Сумы» Андрей Григорьев - первый, второй - Иван Гармаш (ДЮСШ), 3 место - Дмитрий Деркач (ДЮСШ).

Марш. №3 выс. 100 см: 1 место - Артем Фоменко, 2-ое - Эдуард Гармаш и 3-е - Амина Глазун. Марш.№4 выс. 110 см (лошади 5 лет): 1 место - Эдуард Гармаш, второй - Владимир Чепиков (КСК «Шостка») и 3 место занял Эдуард Гармаш.

Марш.№5 выс. 120 см: 1 место - Николай Пилипейко, второй - Артем Фоменко, 3 - Владимир Чепиков.

На второй день соревнований в маршруте №7 выс. 110 м 1 место - Артем Фоменко, второй - Шпотино Анна и 3 место - Гармаш Эдуард.

Марш.№6 выс. 100 см (лошади 4-х лет): 1 место - Кирилл Думчиков, второе место занял Юрий Голиков и третье место – Кирилл Думчиков.

Марш. №6 открыт класс: 1 место - Амина Глазун, второе место - Екатерина Очкуренко и 3 место заняла Виктория Слободенюк.

Марш. №8 выс. 120см: первое место - Николай Пилипейко, второе и третье место занял Эдуард Гармаш.

Марш. №9 выс. 130 см: первое и второе место занял Александр Иванов, третье место - Владимир Чепиков.

Соревнования прошли при поддержке управления молодежи и спорта Сумской ОГА, президента Федерации конного спорта Сумской области Алифанова Н.И., Сумского отделения НОК Украины.