На Сумщине в пакеты для новорожденных положили российские памперсы

«Всем доброго дня. Сегодня получил для своей дочери беби бокс для новорожденных от государства. Все вроде бы хорошо, спасибо. Только одного никак не могу понять: как в этом боксе могли оказаться 4 упаковки памперсов производства России. Это же государственная программа, должен был проводиться тендер, и что получается, тендер выиграла российская фирма, а своих памперсов нет? На фоне всей страны страшно подумать, сколько кто-то на этом заработает? Но самое страшное, что это для самых маленьких украинцев», - написал шосткинец, добавив фото.
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