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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29318

На Сумщине в пакеты для новорожденных положили российские памперсы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал шосткинец Алексей Линок.

«Всем доброго дня. Сегодня получил для своей дочери беби бокс для новорожденных от государства. Все вроде бы хорошо, спасибо. Только одного никак не могу понять: как в этом боксе могли оказаться 4 упаковки памперсов производства России. Это же государственная программа, должен был проводиться тендер, и что получается, тендер выиграла российская фирма, а своих памперсов нет? На фоне всей страны страшно подумать, сколько кто-то на этом заработает? Но самое страшное, что это для самых маленьких украинцев», - написал шосткинец, добавив фото.

Общество Новорожденные

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