На Сумщине в пакеты для новорожденных положили российские памперсы Об этом на своей странице в Фейсбуке написал шосткинец Алексей Линок.

«Всем доброго дня. Сегодня получил для своей дочери беби бокс для новорожденных от государства. Все вроде бы хорошо, спасибо. Только одного никак не могу понять: как в этом боксе могли оказаться 4 упаковки памперсов производства России. Это же государственная программа, должен был проводиться тендер, и что получается, тендер выиграла российская фирма, а своих памперсов нет? На фоне всей страны страшно подумать, сколько кто-то на этом заработает? Но самое страшное, что это для самых маленьких украинцев», - написал шосткинец, добавив фото.