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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52117

Чтобы власти заметили отсутствие урны на остановке, сумчане создали петицию

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Створення смітника на зупинці ТЦ "Мануфактура"».

«Так случилось, что на остановке ТЦ «Мануфактура» (на четной стороне) по ул. Харьковской уже долгое время не устанавливают урну. Это очень не удобно, ведь рядом стоит ТЦ «Мануфактура», магазинный ряд по ул. Харьковская, а также закусочная «Блинок», и люди после своих покупок, ожидая транспорт, за неимением (хочется верить) места для мусора, мусорят прямо на улице. Более воспитанные граждане забирают мусор с собой в транспорт. Короче говоря, это создает дискомфорт и вечную загрязненность остановки, что негативно отражается на картинке города, тем более, что на противоположной стороне (нечетной) урна установлена», - пишет автор петиции Ящук Дмитрий Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 26 октября 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

По состоянию на 26 октября петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

Общество Петиция Урна

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