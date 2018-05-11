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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03174

Мэр Сум на сессии забыл поставить вопрос о лишении себя премий

Сегодня, 26 октября, в повестке дня внеочередной сессии Сумского горсовета был проект решения «О лишении надбавок к должностному окладу и премировании городского головы на 2018 год».

Его внесли с голоса депутаты Андрей Крамченков и Дмитрий Лантушенко. Они считают именно мэра Сум Александра Лысенко одним из виновников срыва начала отопительного сезона.

За внесение в повестку дня проголосовали 13 из 33 депутатов (нужна треть от присутствующих). Однако во время сессии мэр Сум Александр Лысенко не вынес на голосование этот проект решения. А депутаты тоже почему-то промолчали.

Дмитрий Лантушенко сообщил «Данкору», что они вынесут этот проект еще раз – на очередную сессию 31 октября.

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