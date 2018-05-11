Мэр Сум на сессии забыл поставить вопрос о лишении себя премий

Его внесли с голоса депутаты Андрей Крамченков и Дмитрий Лантушенко. Они считают именно мэра Сум Александра Лысенко одним из виновников срыва начала отопительного сезона.
За внесение в повестку дня проголосовали 13 из 33 депутатов (нужна треть от присутствующих). Однако во время сессии мэр Сум Александр Лысенко не вынес на голосование этот проект решения. А депутаты тоже почему-то промолчали.
Дмитрий Лантушенко сообщил «Данкору», что они вынесут этот проект еще раз – на очередную сессию 31 октября.
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