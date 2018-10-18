В Ромнах избили главу местной организации «Батькивщины»? По факту нападения на главу городской организации партии «Батькивщина» в Ромнах открыли дело.

Сведения об этом в Единый государственный реестр досудебных расследований были внесены сегодня, 26 октября. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, действия нападавших квалифицированы как хулиганство - ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, пишет Sumy.Today.

Само событие произошло днем 25 октября в городе Ромны. По информации главного редактора издания «Глухов Пост» Александра Тахтая, глава Роменской городской парторганизации Альбина Хоменко была избита тремя неизвестными мужчинами. На своей странице в Фейсбук г-н Тахтай написал, что женщине угрожали и предлагали прекратить заниматься политикой и избегать митингов против повышения тарифов». «Пообещали, что «займётся плаванием и всплывёт по весне». Характерно, что днем Альбина занималась подготовкой к митингу, и это стало известно оппонентам. Возможно из-за лиц, с которыми общалась, а, возможно, из-за прослушки и слива информации из т.н. «правоохранительных» структур», - написал А.Тахтай.

В тот же день женщина обратилась в полицию с заявлением о преступлении. Однако правоохранители не уверены, что преступление было совершено. Эти сомнения вызваны тем, что место преступления, на которое указала женщина, снято на видеокамеру магазина, расположенного рядом. И на видео ни преступления, ни самой женщины нет. Выяснить, что произошло на самом деле, должно следствие.