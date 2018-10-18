Сумские депутаты обратились к правительству по поводу поставок газа ПАО «Сумское НПО» Депутаты городского совета во время внеочередной сессии 26 октября приняли Обращение к высшему руководству страны и НАК «Нафтогаз Украины» по урегулированию ситуации по поводу поставок ПАО «Сумское НПО» природного газа для обеспечения потребителей Сум услугами по теплоснабжению.

Обращение направят в Кабинет Министров Украины, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины».

Необходимость обращения вызвана насущной необходимостью урегулирования на самом высоком уровне сложившуюся ситуацию по поводу невозможности ПАО «Сумское НПО» получить номинации природного газа для производства теплоносителя из-за наличия задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины», с целью решения вопроса о недопущении оставления потребителей города Сумы без тепла в зимний период, обеспечения своевременного начала отопительного периода 2018-2019 годов в городе и функционирования Дирекции «Котельная Северного промузла».

В документе отмечается, что обеспечение потребителей природным газом является одной из первоочередных задач, поставленных Правительством перед НАК «Нафтогаз Украины», то есть Кабинетом Министров Украины на НАК «Нафтогаз Украины» возложена обязанность поставлять природный газ потребителям.

По состоянию на I декаду августа 2018 года задолженность ПАО «Сумское НПО» составляла 107 950 576,27 грн. ПАО «Сумское НПО» совершает все возможные действия во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 года № 187, которое действовало до 18 октября 2018 года, и которым определены условия и порядок поставки природного газа потребителям. В частности, погашена часть задолженности перед НАК «Нафтоказ Украины», до 18 октября 2018 года планировалось заключить договора поставки природного газа с НАК «Нафтогаз Украины» и представить на согласование в исполнительный орган совета график погашения задолженности (равными частями до 1 января 2021 года с разбивкой по всем договорам с НАК «Нафтогаз Украины») на основе действующих договоров поставки природного газа и предоставленной НАК «Нафтогаз Украины» справки о задолженности, а также обеспечивать осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.

«Неподписание НАК «Нафтогаз Украины» указанных договоров и непредоставление ПАО «Сумское НПО »необходимого объема природного газа, ставит под угрозу подачу тепла в дома сумчан, социальные, учебные заведения и учреждения здравоохранения города», - говорится в документе.

Обеспечение защиты прав и интересов потребителей, соблюдения установленных стандартов, нормативов, норм, порядков и правил относительно количества и качества коммунальных услуг, государственная поддержка и стимулирование в сфере теплоснабжения, создание условий для функционирования сферы теплоснабжения и предприятий, производящих коммунальные услуги, являются одними из основных принципов государственной политики в сфере теплоснабжения и жилищно-коммунальных услуг (статьи 6 Закона Украины «О теплоснабжении», статьи 3 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»).

Поэтому сумские избранники просят принять действенные меры, направленные на получение ПАО «Сумское НПО» объема природного газа, необходимого для своевременного начала и надлежащего обеспечения отопительного периода 2018-2019 годов, создать условия, в том числе путем внесения изменений в нормы действующего законодательства, для устойчивого функционирования ПАО «Сумское НПО» и предотвращения его банкротства, способствовать вопросу участия предприятия в модернизации газотранспортной системы Украины.

А вот для принятия Обращения к руководству государства о недопустимости повышения цены на газ для населения не хватило голосов. Как отметил городской голова Александр Лысенко, на следующем сессионном заседании он будет инициировать повторное рассмотрение данного вопроса.