На Сумщине соревновались кинологи-спасатели 23-25 октября на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах свое профессиональное мастерство доказывали кинологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе со своими четвероногими питомцами.

Экспертная коллегия тщательно оценивала каждого участника на всех этапах испытаний: на стадионе (во время сдачи послушания и ловкости), в разрушенном здании (этап - техногенный завал), в лесу (при поиске людей в естественной среде) и при поиске людей по запаховым следов (этап - ментрейлинг).

По результатам экзаменов, которые предусматривают конкурентную среду, места в турнирной таблице распределились следующим образом:

Поиск в техзавале, класс В (уровень сложности высокий):

1 место - Сороченко Андрей с лабрадором-ретривером Белой;

2 место - Бибикова Ольга с метисом Клюквой.

Поиск в техзавале, класс А (уровень сложности высокий):

1 место - Тарасенко Елена с бордер-коли Авангардом;

2 место - Гомзар Валерий с лабрадором-ретривером Небраска;

3 место - Давыденко Ирина с лабрадором-ретривером Нобелем.

Поиск в естественной среде, класс В (уровень сложности высокий):

1 место - Мирошниченко Владимир с немецкой овчаркой Нендис Зотерхоф.

Поиск в естественной среде, класс А (уровень сложности высокий):

1 место - Животовская Наталья с немецкой овчаркой Цезарем;

2 место - Францев Владимир с бельгийской овчаркой Аватаром;

3 место - Бордаков Владимир с лабрадором-ретривером Белой.

Поиск в условиях населенного пункта (ментрейлинг):

1 место - Кошелев Константин с биглем Алексом Ричардом.

Участники испытаний проверили свои силы, обменялись опытом и отбыли в свои регионы, где их ждут уже настоящие испытания. Насколько качественно они отреагируют, будет зависеть именно от их квалификации, сообщает пресс-служба Центра.