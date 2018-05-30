На Сумщине соревновались кинологи-спасатели

Экспертная коллегия тщательно оценивала каждого участника на всех этапах испытаний: на стадионе (во время сдачи послушания и ловкости), в разрушенном здании (этап - техногенный завал), в лесу (при поиске людей в естественной среде) и при поиске людей по запаховым следов (этап - ментрейлинг).
По результатам экзаменов, которые предусматривают конкурентную среду, места в турнирной таблице распределились следующим образом:
Поиск в техзавале, класс В (уровень сложности высокий):
1 место - Сороченко Андрей с лабрадором-ретривером Белой;
2 место - Бибикова Ольга с метисом Клюквой.
Поиск в техзавале, класс А (уровень сложности высокий):
1 место - Тарасенко Елена с бордер-коли Авангардом;
2 место - Гомзар Валерий с лабрадором-ретривером Небраска;
3 место - Давыденко Ирина с лабрадором-ретривером Нобелем.
Поиск в естественной среде, класс В (уровень сложности высокий):
1 место - Мирошниченко Владимир с немецкой овчаркой Нендис Зотерхоф.
Поиск в естественной среде, класс А (уровень сложности высокий):
1 место - Животовская Наталья с немецкой овчаркой Цезарем;
2 место - Францев Владимир с бельгийской овчаркой Аватаром;
3 место - Бордаков Владимир с лабрадором-ретривером Белой.
Поиск в условиях населенного пункта (ментрейлинг):
1 место - Кошелев Константин с биглем Алексом Ричардом.
Участники испытаний проверили свои силы, обменялись опытом и отбыли в свои регионы, где их ждут уже настоящие испытания. Насколько качественно они отреагируют, будет зависеть именно от их квалификации, сообщает пресс-служба Центра.
23 октября в кинологическом центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ромнах началась проверка готовности к действиям по назначению...
20-21 октября в городе Березань Киевской области проходили Международные соревнования по IPO-3 «Чемпионат Украины» 2018 для служебных (рабочих) собак по...
Команда инспекторов-кинологов Сумского отряда одержала победу в соревнованиях на первенство Восточного регионального управления....
На базе Кинологического центра (учебного) Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (с. Гаи Роменского района) проходил...
Под патронатом Национальной полиции 28-29 мая в Сумах состоялся третий открытый чемпионат юных кинологов....